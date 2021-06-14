На трассе Киев-Одесса пьяный водитель насмерть сбил женщину

Проверка водителя на алкотестере "Драгер" показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На трассе Киев-Одесса погибла женщина. ДТП произошло сегодня, 14 июня, в Раздельнянском районе Одесской области.

Как сообщила пресс-служба полиции Одесской области, 34-летняя женщина, которую сбил 32-летний водитель автомобиля Ford Transit, скончалась до приезда "скорой".

Проверка водителя на алкотестере "Драгер" показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства смертельной аварии установит следствие.

Напомним, в Одессе водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте.

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