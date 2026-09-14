На трассе Киев — Одесса столкнулись бензовоз и грузовик: вспыхнул пожар (обновлено)

Столб дыма

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На трассе Киев-Одесса днем 14 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и грузовой машины. После столкновения вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает "Киев Инфо".

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Что известно о ДТП

Как сообщают местные телеграм-каналы, на трассе Киев-Одесса произошло столкновение бензовоза и грузовой машины. После столкновения вспыхнул сильный пожар

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Из-за аварии движение в направлении Одессы было остановлено.

Впоследствии стало известно, что ДТП произошло на территории Кировоградской области.

Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

Впоследствии в полиции Кировоградской области сообщили, что 14 сентября около 09:30 на автодороге Киев — Одесса, вблизи села Новоселица Благовещенской громады Голованивского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

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По предварительным данным, во время движения грузовика, перевозившего пустую цистерну из-под горючего, возникло возгорание. В дальнейшем водитель допустил столкновение с находившимся впереди автомобилем.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. На месте работали спасатели и полицейские.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в Голосеевском районе Киева вечером 13 сентября произошло смертельное ДТП: автомобиль Opel упал с моста на улице Промышленной. В результате аварии погиб водитель — спасателям пришлось деблокировать его тело из-под автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

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