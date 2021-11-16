На трассе М-03 в Полтавской области по программе "Большая стройка" Зеленского построили два моста

На трассе М-03 в Полтавской области по программе "Большая стройка" Зеленского построили два моста

Движение планируют открыть в ближайшее время.

В селе Малое Ладыжино Полтавской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилось строительство двух мостов на трассе международного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

Два моста через реку Ладыжено, каждый из которых состоит из трех пролетов, были построены в ходе капитального ремонта дороги М-03 в районе Малого Ладыжина в рамках совместного проекта Укравтодора и Мирового банка по развитию дорожной отрасли. Они находятся на км 365+706 трассы.

В настоящее время подрядчик уже завершает устройство дорожного покрытия на подходах к мостам.

Движение по обоим мостам планируется открыть в ближайшие дни.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" действует Национальная программа восстановления мостов, по которой в 2020 году уже было отремонтировано 216 мостов, а в этом планируется восстановить и построить 245 мостов и искусственных сооружений.

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