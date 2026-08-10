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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На трассе Мариуполь — Джанкой становится все больше сожженных бензовозов окупантов: появилось видео

Украинские дронари продолжают бить по логистике российских оккупантов — на трассе Мариуполь — Джанкой становится все больше сожженных бензовозов противника.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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На оккупированной трассе Мариуполь - Джанкой горит бензовоз российских войск

На оккупированной трассе Мариуполь - Джанкой горит бензовоз российских войск / © скрин с видео

На временно оккупированной трассе Мариуполь- Джанкой все чаще фиксируют уничтоженную технику российских войск. В Сети появились новые кадры с горящим бензовозом противника.

Украинские силы продолжают избивать по логистике российских оккупационных войск на временно захваченных территориях.

В Сети обнародовали видео с очередным поражением бензовоза противника на оккупированной трассе Мариуполь – Джанкой. На кадрах виден грузовик, охваченный огнем, после чего происходит мощный взрыв.

Как отмечается в сообщениях, на этой трассе становится все больше сожженных бензовозов российской армии.

Дорога Мариуполь — Джанкой является одним из важных маршрутов, которыми оккупанты обеспечивают свои войска на юге Украины и перевозят горючее, технику и другие грузы.

Напомним, ранее партизаны "Атеш" пробрались на аэродром врага под Джанкоем и запечатлели на видео РЛС кафиров.

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