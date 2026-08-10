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- Украина
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На трассе Мариуполь — Джанкой становится все больше сожженных бензовозов окупантов: появилось видео
Украинские дронари продолжают бить по логистике российских оккупантов — на трассе Мариуполь — Джанкой становится все больше сожженных бензовозов противника.
На временно оккупированной трассе Мариуполь- Джанкой все чаще фиксируют уничтоженную технику российских войск. В Сети появились новые кадры с горящим бензовозом противника.
Украинские силы продолжают избивать по логистике российских оккупационных войск на временно захваченных территориях.
В Сети обнародовали видео с очередным поражением бензовоза противника на оккупированной трассе Мариуполь – Джанкой. На кадрах виден грузовик, охваченный огнем, после чего происходит мощный взрыв.
Как отмечается в сообщениях, на этой трассе становится все больше сожженных бензовозов российской армии.
Дорога Мариуполь — Джанкой является одним из важных маршрутов, которыми оккупанты обеспечивают свои войска на юге Украины и перевозят горючее, технику и другие грузы.
Напомним, ранее партизаны "Атеш" пробрались на аэродром врага под Джанкоем и запечатлели на видео РЛС кафиров.