На трассе Одесса-Киев иномарка влетела в грузовик и загорелась: водитель не выжил (фото)

От столкновения легковушка загорелась, водитель погиб на месте.
На трассе Одесса-Киев в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель. Он столкнулся с грузовиком, после чего машина загорелась.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По предварительной версии, 28-летний водитель Toyota врезался в грузовик Scania вблизи Березовского района. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся.
Водитель Toyota погиб на месте аварии. На месте происшествия работали следователи и спасатели.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Вознесенске на улице Болгарская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.Там столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Tiggo.