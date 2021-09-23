На трассе Одесса-Киев иномарка влетела в грузовик и загорелась: водитель не выжил (фото)

На трассе Одесса-Киев иномарка влетела в грузовик и загорелась: водитель не выжил (фото)

От столкновения легковушка загорелась, водитель погиб на месте.

На трассе Одесса-Киев в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель. Он столкнулся с грузовиком, после чего машина загорелась.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительной версии, 28-летний водитель Toyota врезался в грузовик Scania вблизи Березовского района. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся.

Водитель Toyota погиб на месте аварии. На месте происшествия работали следователи и спасатели.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Вознесенске на улице Болгарская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.Там столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Tiggo.

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