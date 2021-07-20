На трассе Одесса-Киев внедорожник влетел в фуру: водитель скончался

На трассе Одесса-Киев внедорожник влетел в фуру: водитель скончался

После столкновения внедорожник превратился в груду металла.

На трассе Одесса-Киев, возле села Бурдовка, произошла смертельная авария.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом грузовика DAF, 29-летний водитель которой остановился на разделительной полосе.

Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.

Напомним, на автодороге Арциз-Виноградовка-Спасское произошло смертельное ДТП. 39-летний водитель легковушки "Нива" не справился с управлением и наехал на пешехода, который от полученных травм скончался до приезда "скорой".

Новости Украины: в Луцке спасают жизнь мальчика, который попал в ДТП в набитой людьми легковушке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку