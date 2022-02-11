На трассе Одесса – Николаев микроавтобус влетел в тягач: есть погибшие

Погибли водитель и пассажиры буса.
На трассе Одесса – Николаев произошло лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика: три человека погибли.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 февраля.
Накануне поздно вечером на полной скорости лоб в лоб столкнулись микроавтобус и тягач. Водитель и два пассажира буса погибли на месте. Водитель фуры попал в больницу с травмами.
Удар машин был такой силы, что огромный загруженный тягач опрокинулся: кузов выбросило с дороги, а прицеп оторвался. На месте ДТП дорога расширяется до четырех полос. Вероятнее всего, водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и выехал на встречу.
Как сообщалось, в Умани Черкасской области на автодороге "Стрый — Изварино" произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: там столкнулись три грузовика. В аварии чудом никто не пострадал.
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