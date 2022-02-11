На трассе Одесса – Николаев микроавтобус влетел в тягач: есть погибшие

На трассе Одесса – Николаев микроавтобус влетел в тягач: есть погибшие

Погибли водитель и пассажиры буса.

На трассе Одесса – Николаев произошло лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика: три человека погибли.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 февраля.

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Накануне поздно вечером на полной скорости лоб в лоб столкнулись микроавтобус и тягач. Водитель и два пассажира буса погибли на месте. Водитель фуры попал в больницу с травмами.

Удар машин был такой силы, что огромный загруженный тягач опрокинулся: кузов выбросило с дороги, а прицеп оторвался. На месте ДТП дорога расширяется до четырех полос. Вероятнее всего, водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и выехал на встречу.

На трассе "Одесса – Николаев" столкнулись микроавтобуса и грузовики - три человека погибли | Новости Украины

Как сообщалось, в Умани Черкасской области на автодороге "Стрый — Изварино" произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: там столкнулись три грузовика. В аварии чудом никто не пострадал.

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