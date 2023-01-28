На трассе Одесса-Рени в направлении Бухареста образовалась огромная пробка: что произошло

В субботу, 287 января, затруднен проезд по трассе М-15 Одесса-Рени в направлении Бухареста. Образовалась пробка из грузовиков. Ведь юг Одесщины заметает снегом, а на дорогах гололедица.

Об этом идет речь в сообщении Службы автомобильных дорог.

"Усложнено движение на автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени (на г.Бухарест) в связи с большим транспортным потоком большегрузных средств, а также дорожно-транспортного происшествия, образовавшегося на 182 километре этой дороги, в результате чего образовалась пробка до 15 километров в обоих направлениях возле с.Кирнички", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обрабатывать дорогу противогололедными материалами и очищать от снега начали с вечера 27 января. По состоянию на 12:00 28 января Служба автомобильных дорог обеспечила проезд по автодорогам региона, кроме трассы Одесса-Рени.

Также Telegram-канал "Думская" сообщает, что сотни грузовиков и легковушек остановились из-за снегопада и сильной гололедицы. Пока фуры не могут ехать из-за сильной непогоды.

Также сообщается, что у кордня с Румынией сильная метель. На юге Одесской области дождь с мокрым снегом. К слову, синоптики предупреждали о снеге на всей территории Одесской области. Неблагоприятные погодные условия будут также сохраняться весь день 28 января и 29 января.

Напомним , в Харьковской области частично перекрыли для движения транспорта от 27 января трассу М-29. Дорога соединяет Харьков с Днепром. Перекрытие трассы связано с ремонтом искусственного строения на км 101+300.

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