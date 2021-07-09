На трассе под Киевом мопед попал под колеса фуры: есть погибшие

На трассе под Киевом мопед попал под колеса фуры: есть погибшие

В результате ДТП погибли два человека.

На трассе "Киев — Ковель" рано утром 9 июля произошло смертельное ДТП с участием фуры и мопеда.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По предварительной информации полиции, на трассе в направлении города Житомир водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. В результате столкновения водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте.

По словам очевидцев, якобы в мопеда ни работал ближний свет фар. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, в Одесской области вечером 7 июля на трассе произошла смертельная ДТП с участием автомобиля Mitsubishi L200 и зерновоза. В результате столкновения водителя зажало в легковушке и от полученных травм он погиб.

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