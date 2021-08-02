На трассе под Полтавой на глазах инспекторов произошло жуткое ДТП: большинство пострадавших — дети (видео)

На трассе под Полтавой на глазах инспекторов произошло жуткое ДТП: большинство пострадавших — дети (видео)

Все пострадавшие в больнице.

В Полтавской области возле села Цыганское вечером 1 августа произошла ДТП при участии микроавтобуса Volkswagen-Transporter и автомобиля Citroen-Jumpy. В результате столкновения пострадали десять человек, среди которых дети.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Так, авария произошла 1 августа на трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский. В результате столкновения автомобилей Volkswagen Transporter и Citroen Jumpy пострадало 10 человек, среди которых шестеро — дети в возрасте от 1 до 13 лет.

Всех госпитализировали в больницу травмами различной степени тяжести. К счастью, очень тяжелых травм у них не было.

Как сообщает местное издание Poltava.to со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции Полтавской области Натальи Костылев, происшествие случилось на глазах у инспекторов, которые измеряли скорость автомобилей на трассе с помощью прибора TruCAM. Столкновение произошло с другой от них стороны.

Патрульные сразу предоставили домедицинскую помощь. В ликвидации последствий ДТП участвовало очередное отделение ГСЧС.

Напомним, в Черниговской области в результате столкновения авто с домом погибли двое мужчин. Авария произошла в селе Мохнатин. Легковой автомобиль въехал в частный дом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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