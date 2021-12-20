На трассе Ровно – Луцк произошло масштабное ДТП: столкнулись 8 авто

Двум людям понадобилась помощь медиков, но от госпитализации отказались.

На трассе Ровно - Луцк произошло ДТП, в котором столкнулись восемь автомобилей. Водители утверждают, что дорога была скользкой.

Об этом рассказала инспектор патрульной полиции области Наталья Китюк, информирует "Ровно Медиа".

По ее словам, грузовик въехал в двигавшуюся впереди легковушку, а дальше произошла цепная реакция. Всего в ДТП попали восемь автомобилей. Двум людям понадобилась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.

"Со слов водителей, дорожное покрытие было скользкое, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди транспортным средством. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой", — сказала Китюк.

Движение транспорта на трассе было временно заблокировано. Патрульные составили протокол за совершение ДТП и будут составлять акт за ненадлежащее содержание дороги. Патрульные регулируют движение на этом участке и поочередно пропускают транспортные средства.

Напомним, что в Киеве из-за непогоды сошел с рельсов трамвай и блокировал движение на Подоле.

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