На трассе в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: людей зажало в авто, есть погибшие (фото)

В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
В Ивано-Франковской области в ночь на 14 августа произошла смертельное ДТП, в котором два человека погибли, три человека получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Известно, что авария произошла на трассе "Мукачево-Львов". В ГСЧС с сообщением о ДТП позвонили утром примерно в 3:15.
По предварительным данным, пять человек зажало в автомобиле, который перевернулся, и нужна была помощь для их деблокирования. Спасатели достали тела двух погибших. Еще три человека выжили, но с травмами попали в больницу.
Дополнительно была проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля. К оказанию помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей.
Напомним, 12 августа в Тернопольской области произошли две страшные ДТП. В результате аварий погиб 18-летний мотоциклист, а 7-летний мальчик попал в реанимацию.
Ранее в горном селе Поляница Ивано-Франковской области в ДТП попали граждане Саудовской Аравии.