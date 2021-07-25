На трассе в Полтавской области фура раздавила легковушку: четверо погибших (фото)

Для освобождения тел погибших на месте происшествия работали спасатели.
В Полтавской области на трассе в ДТП погибли четыре человека. Легковой автомобиль, который оказался под фурой, просто раздавило.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Известно, что смертельная авария произошла рано утром 25 июля возле села Приходьки Пирятинского района. Там на автодороге Р 60 "Кролевец — Пирятин" столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
Чтобы высвободить тела погибших, вызвали спасателей. Погибли четыре человека.
Напомним, во Львове ночью на перекрестке улиц Стрыйская — Научная произошло столкновение автомобилей Skoda Fabia и Hyundai i30. В результате ДТП госпитализировали 27-летнюю пассажирку автомобиля Hyundai i30.
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