На Трипольской ТЭС под Киевом вместо угля сжигают мусор — активисты

Жители заметили, что качество воздуха значительно ухудшилось.

В Киевской области на Трипольской ТЭС жгут резину, машинное масло и покрышки. Руководство ТЭЦ признает проблему отсутствия системы фильтрации отходящих газов, но то, что жгут хлам, отрицает.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Экологические активисты утверждают, что на Трипольской ТЭС, неподалеку от города Украинки на Киевщине, вместо угля жгут мусор. Жители также заметили, что качество воздуха значительно ухудшилось.

"Часто бывает такой черный-черный, как вроде рубероид жгут", — говорит местная жительница Нина Антоновна.

Женщина живет в городе более сорока лет. Говорит, что в последнее время воздух стал грязным, а в квартире появилась черная пыль.

"Часто возникает кашель, респираторные заболевания. У нас в помещении на подоконнике можно что-то написать", – говорит женщина.

Местный эко-активист Виталий Супрук утверждает, что работники ТЭС нарушают правила эксплуатации станции.

"Дым темного цвета, который не специфичен для сжигания угля. Есть подозрение, что сжигается не только уголь а возможно и определенного рода другие отходы, такие как отработанные смазки, тряпки, другой мусор", — говорит экоактивист.

Виталий Супрук говорит, что это уже привело к изменению химического состояния воздуха в городе, есть повышение выбросов окиси азота.

"Для того чтобы провести надлежащую проверку, сейчас не допускаются экологические инспекторы из экологической инспекции государственной экологической", — говорит активист.

В Госэкоинспекции эту информацию пока не подтверждают, ни опровергают. Известно, что их инспекторов дважды не допускали на предприятие. Директор Трипольской ТЭС проблему признает.

В 2014 году был модернизирован второй энергоблок станции. Выбросы серы и других газов сокращались. Но с войной возникла проблема – перестали поступать антрацитовые угли с оккупированных территорий Донбасса. Пришлось включать блоки, работающие на газовом угле. У них современных систем очистки выбросов нет. Для того чтобы сократить выбросы и работать как работает Европа.

"Нам нужно наше оборудование переоснастить и поставить современные газочистные установки. Стоимость такого переоборудования станции составляет несколько десятков миллионов гривен", – говорит директор предприятия.

Украина взяла на себя такие обязательства и перед Европейским союзом, поэтому к 2025 году устаревшие электростанции, работающие на угле, должны получить новые фильтры, иначе Украину ждут санкции.

Автор: Дмитрий Святненко

Экологические активисты обвиняют Трипольскую ТЭЦ в сожжении мусора вместо угля | Новости Украины

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