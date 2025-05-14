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На троих умерших только один младенец: демографический кризис в Украине углубляется
В 2024 году в Украине родилось только 176 тысяч детей, в то время как умерло почти 500 тысяч человек. Демографическая ситуация стремительно ухудшается.
В 2024 году количество смертей в Украине почти втрое превысило рождаемость: за год умерли 495,1 тыс. человек, а родилось только 176,1 тыс. детей. Это самый низкий показатель рождаемости за весь период независимости.
Об этом сообщил аналитический портал "Слово и Дело".
Как изменялась рождаемость
Пик рождаемости пришелся на начало 1990-х: в 1990 году в Украине родилось 657,2 тыс. детей, в 1991-м — 630,8 тыс. С тех пор эти цифры стремительно снижались.
К 2001 году уровень рождаемости упал вдвое - до 376,5 тыс.
В 2002-2009 годах наблюдался кратковременный рост:
2006 год - 460,4 тыс.,
2008 - 510,6 тыс.,
2009 - 512,5 тыс.
Однако уже с 2010 года начался новый спад.
В 2020 году родилось 299,1 тыс.,
2021 - 273,8 тыс.,
2022 - 206 тыс.,
2023 - 187,4 тыс.,
2024 – 176,1 тыс.
(без учета оккупированных территорий).
Как изменялась смертность
Смертность стабильно превышала рождаемость с 1993 по 2009 годы - ежегодно умирали более 700 тыс. человек. лиц.
С 2010 года этот показатель постепенно снижался:
2017 год - 574,1 тыс.,
2019 - 581,1 тыс.
Пандемия COVID-19 вызвала резкий скачок:
2020 год - 616,8 тыс.,
2021 - 714,3 тыс.
В годы полномасштабной войны смертность несколько снизилась:
2022 - 541,7 тыс.,
2023 - 496,2 тыс.,
2024 – 495,1 тыс.
Эти цифры также не включают временно оккупированные регионы.