На троих умерших только один младенец: демографический кризис в Украине углубляется

Рождаемость и смертность в Украине. / © ТСН

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В 2024 году количество смертей в Украине почти втрое превысило рождаемость: за год умерли 495,1 тыс. человек, а родилось только 176,1 тыс. детей. Это самый низкий показатель рождаемости за весь период независимости.

Об этом сообщил аналитический портал "Слово и Дело".

Как изменялась рождаемость

Пик рождаемости пришелся на начало 1990-х: в 1990 году в Украине родилось 657,2 тыс. детей, в 1991-м — 630,8 тыс. С тех пор эти цифры стремительно снижались.

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К 2001 году уровень рождаемости упал вдвое - до 376,5 тыс.

В 2002-2009 годах наблюдался кратковременный рост:

2006 год - 460,4 тыс.,

2008 - 510,6 тыс.,

2009 - 512,5 тыс.

Однако уже с 2010 года начался новый спад.

В 2020 году родилось 299,1 тыс.,

2021 - 273,8 тыс.,

2022 - 206 тыс.,

2023 - 187,4 тыс.,

2024 – 176,1 тыс.

(без учета оккупированных территорий).

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Рождаемость и смертность в Украине. / © Слово і діло

Как изменялась смертность

Смертность стабильно превышала рождаемость с 1993 по 2009 годы - ежегодно умирали более 700 тыс. человек. лиц.

С 2010 года этот показатель постепенно снижался:

2017 год - 574,1 тыс.,

2019 - 581,1 тыс.

Пандемия COVID-19 вызвала резкий скачок:

2020 год - 616,8 тыс.,

2021 - 714,3 тыс.

В годы полномасштабной войны смертность несколько снизилась:

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2022 - 541,7 тыс.,

2023 - 496,2 тыс.,

2024 – 495,1 тыс.

Эти цифры также не включают временно оккупированные регионы.