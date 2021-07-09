На Тузловских лиманах Одесской области погибли почти 2 миллиона божьих коровок

Эколог говорит, что жуки мигрировали через лиманы в поисках основной пищи.

В результате последних бурь и ливней на побережье Тузловских лиманов погибли почти 2 миллиона божьих коровок.

Об этом сообщил эколог и сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, сотни тысяч божьих коровок, которые долетели через Тузловские лиманы к суше, поселились на песчаной пересыпи, лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках основной пищи — тлей.

"Этот жук издавна пользовался большим уважением среди людей, которые занимаются сельским хозяйством благодаря тому, что его личинки и взрослые особи активно поедают тлей и других вредных насекомых", — поделился Русев.

Взрослые жуки зимуют в защищенных местах вблизи дикой природы, где они питаются и размножаются. Весной прежде чем начать откладывать яйца, начинают питаться тлями. Когда их становится мало, божьи коровки вынуждены мигрировать в поисках пищи. Тогда можно увидеть огромные скопления насекомых, которые начинают кусать все, что попадается на их пути, заверил эколог.

"В сезон от одного до трех месяцев (весной и ранним летом) самка откладывает от 200 до 1000 яиц. Яйца сравнительно больших размеров (длиной 0,8-1,2 мм, обычно откладываются вблизи добычи, небольшими кучками (от 25 до 85 штук в защищенных местах на листьях или веточках. Личинка с одного миллиметра за 10-30 дней вырастает до 4-8 мм в длину, в зависимости от состояния добычи — тли ", — пояснил Русев.

Он добавил, что взрослая божья коровка при жизни съедает примерно несколько тысяч тлей.

После бурь и ливней на побережье Тузловские лиманов работники Нацпарка насчитали почти 2 миллиона погибших божьих коровок. По словам Ивана Русева, они становятся пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество.

Тля — это маленькие зеленые (черные, оранжевые, серые) букашки, которые высасывают сок из мягких частей растения, чаще всего из молодых отростков и бутонов цветка. Тля очень быстро размножается — самка откладывает до 140 личинок.

Напомним, в Южном на берег Хаджибеевского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. Побережье буквально устлано трупами морских раков.

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