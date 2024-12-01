На тысячу Зеленского уже подали заявки более 400 тысяч человек: пошаговая инструкция

По состоянию на утро 1 декабря более 400 тысяч граждан уже подали заявки в приложении "Дия" на получение "Зимней еПоддержки". 150 тысяч – заявки на детей.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун в эфире телемарафона "Единые новости".

Она отметила, что сначала нужно обновить приложение "Дия" в Google Play или App Store.

"После обновления вы сможете увидеть дополнительный раздел, который называется "Зимняя еПоддержка" и в этом разделе можно уже подать заявку на получение этой поддержки", – сообщила Бигун.

После подачи заявки приложение запросит карту, оформленную по программе "Национальный кэшбек", на которую будет производиться выплата.

"Если такой карточки у вас нет и вы не сможете ее в этой заявке выбрать вам нужно будет выбрать один из 14 банков-партнеров, перейти на тот банк, который вам нравится и сделать себе карту "Национальный кэшбек". Это делается в приложении банка без необходимости куда-то ходить", – рассказала Надежда Бегун.

По ее словам, обязательным условием получения поддержки является пребывание именно на территории Украины.

"Эта заявка от "Действия" передается в Минэкономики, и министерство в течение 10 дней осуществляет перерасчет средств", – отметила замминистра.

Она сообщила, что "Укрпочта" будет выплачивать "Зимнюю еПоддержку" без заявок тем гражданам, которые получают пенсии в "Укрпочте" и социальную помощь, а также жителям территорий, где ведутся боевые действия.

"Заказать "Зимнюю еПоддержку" можно в течение зимы до конца февраля, соответственно использовать эти средства можно будет до конца 2025 года. Исключение – это средства, которые будут перечисляться через "Укрпочту", – сообщила она.

По словам заместителя министра, по состоянию на утро 1 декабря более 400 тысяч граждан уже подали заявки на получение поддержки, из которых 150 тысяч – заявки на детей.

"Стартовала услуга в 12 ночи и они уже начали подавать заявки", – сказала Бигун.

Как оформить заявку через "Действие"

Для того чтобы подать заявку через "Дию":

1. Установите или обновите приложение "Дие" до последней версии.

2. Авторизуйтесь в "Дии".

3. В разделе Сервисы выберите услугу "Зимняя поддержка".

4. Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку "Начать"

5. Выберите для кого предназначена выплата (для себя или для ребенка)

Обратите внимание! Если свидетельство о рождении ребенка не подгрузилось в приложении "Дие", нажмите кнопку "Добавить свидетельство о рождении ребенка".

6. Выберите счет для выплаты.

Если вы уже являетесь участником программы "Национальный кэшбек" и открыли счет в банке, система автоматически предложит выбрать существующую карточку или открыть новую. Выберите подходящий для себя метод.

7. Отправьте заявление на получение выплаты. Предварительно внимательно проверьте данные заявления и подтвердите, что Вы находитесь на территории Украины.

8. После заказа выплаты следите за статусом заявления в мобильном приложении "Дия".

9. После того, как заявка будет одобрена, средства поступят на выбранную в Действии карточку Национальный кэшбек в течение 10 дней.

На что можно потратить деньги

Потратить полученную через "Дию" тысячу грн можно будет в течение 2025 — до 31 декабря включительно. Эти средства можно оплатить коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные, страховые услуги или услуги мобильной связи, приобрести лекарства, книги и т.д. Также их можно потратить на благотворительность. Снять наличные с карты Национальный кэшбек нельзя. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на определенные категории расходов.

Как получить средства тем, у кого нет "Дии"

Государство позаботилось о том, чтобы помощь могли получить и в частности, люди, не имеющие возможности подать заявки через "Дию". Граждане, которые на момент действия программы "Зимняя е Поддержка" получают социальные выплаты по инвалидности 1-2 группы через "Укрпочту", получат денежную помощь через "Укрпочту". Список таких получателей составляет Минсоцполитики.

Средства будут доступны для использования до конца февраля 2025 только через "Укрпочту". Их можно будет потратить на оплату коммунальных и других услуг, а также на некоторые товары украинского производства.

Кроме того, законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или старшие люди в возрасте 65+, у которых нет "Дии" — могут обратиться за выплатой помощи в отделение одного из банков-партнеров с 10 декабря. Банк откроет получательскую карту Национальный кэшбек, на которую поступит помощь.

Напомним, программа инициирована для того, чтобы помочь украинцам, нуждающимся в поддержке в зимний период в условиях широкомасштабной агрессии России против нашей страны. Граждане, которые не нуждаются в такой поддержке, могут не подавать заявку, или любой украинец по желанию может направить полученную тысячу гривен в поддержку Сил обороны через благотворительные фонды и волонтерские организации, на приобретение военных облигаций и т.д.

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