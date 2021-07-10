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На участке Васильков — Боярка сошел с рельсов поезд: какие рейсы задерживаются

На участке Васильков — Боярка сошел с рельсов поезд: какие рейсы задерживаются

Укрзализныця

Специалисты ведут работы по восстановлению полноценного движения на железной дороге.

На участке Васильков — Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд: часть пассажирских поездов "Укрзализныци" направляются с опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По состоянию на 9:00 10 июля задерживаются рейсы:

  • №144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3:00)
  • №142 Львов — Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут);
  • №358 Рахов — Киев (задержка составила 2:00 30 минут);
  • №761 Киев — Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
  • №715 Киев — Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
  • №20 Попасная — Киев (задержка составила 1 час);
  • №50 Трускавец — Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
  • №118 Черновцы — Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
  • №10 Мариуполь — Киев (задержка составила 2 часа)
  • №81 Ужгород — Киев (задержка составила 2 часа)
  • №106 Одесса — Киев (задержка составила 2 часа)
  • №281 Геническ — Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
  • №30 Ужгород — Киев (задержка составила 1 час).

Отмечается, что специалисты ведут работу по восстановлению полноценного движения.

Как сообщалось, в Харькове трамвай сошел с рельсов и на большой скорости направился прямо на встречный автомобиль. Его водитель продемонстрировал великолепную реакцию и в последний момент сумел избежать столкновения.

 