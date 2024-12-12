На Украину двигаются морозы: синоптики предупреждают об опасности на дорогах

В Украину идет ощутимое похолодание. Синоптики предупредили и об гололедице на дорогах, и о сильном ветре.

Какие температурные показатели подготовила нам погода на сегодняшний день и что ожидать от нее в ближайшие дни – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: НА УКРАИНУ СУДУТ МОРОЗЫ! Синоптики предупреждают об опасностях на дорогах!

В Украину идет похолодание

Дождя и снега больше не будет. Поскольку такая погода, которую мы видели накануне, не очень нравится многим нашим гражданам – сыро, пронизывающий ветер, хлопает с неба и с луж, скользко и серо – то копняка циклона даст западный антициклон, который выгонит осадки за пределы Украины. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, сегодня днем в большинстве областей Украины без существенных осадков.

"Температура воздуха ночью будет составлять 0-4 градуса мороза, на юге от 1 мороза до 3 тепла. А в течение дня четверга ожидается от 3 мороза до 3 тепла. Внимание! ! Гололедица! Будьте вот уже с сегодня-завтра особенно внимательными к обувь, переходов, тротуаров, не выскакивайте перед машиной, как быстрый заяц, в темноте ходите внимательнее, выходите на важные встречи заранее, чтобы рассчитать время на более медленное шествие. обязательно опаздывать, забывая о том, что вы в движении, в дороге и успели лишний раз по квартире крутнуться, а кто стоит, ждет вас на дожди или морозе.", — написала Диденко.

Кстати, о морозе. С 13 декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое похолодание! В Киеве сегодня без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью и днем 0-2 градуса мороза. В столице 13-14 декабря похолодает до умеренных морозов. И также очень внимательными будьте на дорогах и тротуарах – гололедица усиливается.

"Словом, можно выгулять перчатки без пальцев, немодные шубы, проветрить ковры и пуховые одеяла и стараться не перемерзать от непривычки морозного воздуха."

О том, что в ближайшее время в Украине ожидается похолодание, сообщили и в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на неделю

Прогноз погоды на эту неделю сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в ближайшее время погода в нашей стране ожидается влажной, иногда ветреной, но с аномально высокими температурными показателями. В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве областей ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем осадки сохранятся только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1…+4 °С, на крайнем юге местами +5…+7 °С. А в пятницу, 13 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, в Карпатах -7...-12 °С; днем -3...+2°С. Также стало известно, какой будет погода в выходные.

Каким будет январь и февраль

Самым холодным зимним месяцем в Украине станет январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C. Самым холодным днем будет 25 января, тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура луны составит около 0°C. И если декабрь наоборот будет теплее прошлого года, будущий февраль обещает стать холоднее февраля 2024 года на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя температура воздуха будет положительной — +1... –2˚С и выше, а на северо-востоке до –3…–4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Какая будет погода зимой

В целом погода в Украине этой зимой может быть кардинально иной, чем в прошлый зимний период. Украинцам следует ожидать морозов до -20 градусов и метели. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду и сообщил, стоит ли ждать погодных аномалий в декабре.

Какая будет погода на Рождество

По словам Щедрина, в этом году Рождество и Новый год мы будем встречать с небольшим морозом. Днем будет около -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме Юга. А еще синоптик рассказал, что в январе стоит ждать метели.

А вот сильные морозы, по словам синоптика, следует ожидать во второй половине января.

Что одевать, чтобы не мерзнуть

Важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Следует придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть тоньше теплого свитера, но прослои воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Новый год – без снега?

На прошлое Рождество и Новый год в Украине не было сильных морозов и снегопадов. Преобладала плюсовая температура. Днем иногда даже была выше +10 градусов. В этом году, говорят синоптики, ситуация сильно не будет отличаться. В восточных регионах нашей страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2°С в ночное время. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. Жители западной Украины ближе к новогодним праздникам зимой будут радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега. Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза. В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Раньше речь шла о том, что Украину накроют мокрый снег и дождь. Вот такие сюрпризы подготовила нам погода сегодня. Синоптики рассказали, что из-за облачности и осадков 11 декабря очень ухудшится видимость. А уже через несколько дней в большинстве областей ожидается еще и похолодание.

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