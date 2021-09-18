На Украине налетела непогода: без света остались более 70 населенных пунктов

На Украине налетела непогода: без света остались более 70 населенных пунктов

Сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Непогода обрушилась на некоторые регионы страны и оставила без электроснабжения десятки населенных пунктов.

Об этом 18 сентября сообщило пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт в двух областях:

во Львовской — 65,

Черниговской — 6.

Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ДСНС.

Как сообщалось, в субботу, 18 сентября, в Украине пройдут дожди, будет холодно. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине будут умеренные дожди, а местами грозы. Обойдет только крайний восток страны. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с.

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