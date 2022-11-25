На Украину сунет снегопад: какие регионы и когда заметет

В некоторые регионы Украины снова идут снегопады.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозу, скоро заснежит в Житомирской, Киевской и кое-где в Черкасской областях.

"Сегодня вечером и в ночь на 26 ноября в Житомирской, Киевской и кое-где в Черкасской областях ожидаются дожди с переходом в снегопад, поэтому будет очень скользко. В центре и на юге также ожидается влажная погода, но осадки будут преимущественно в виде дождя и лишь местами с мокрым снегом, на остальной территории Украины будет преобладать пасмурная погода, но без осадков", — подчеркнул синоптик.

Он также добавил, что температура воздуха по всей стране ночью будет колебаться в пределах -2+4 градусов и в пределах 0+7 градусов в дневной период.

В то же время, как сообщают ТСН.ua жители Хмельницкого, город уже с утра 25 ноября начало засыпать снегом.

Фото: ТСН.ua

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов. Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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