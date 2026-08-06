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На Украину вместе с похолоданием надвигается опасная стихия: Диденко назвала даты и регионы
Атмосферный фронт принесет на запад и север Украины грозы со шквалами уже 7 августа, а с 9 августа по всей стране ожидается долгожданное похолодание.
В Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Уже в пятницу, 7 августа, холодный атмосферный фронт с запада принесет не только долгожданное понижение температуры, но и опасные метеорологические явления.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз температуры: страна разделится пополам
По данным синоптических карт, 7 августа в Украине будет наблюдаться значительный температурный контраст:
в западных областях жара начнет ослабевать, дневная температура воздуха составит комфортные +24…+29°C.
на остальной территории будет удерживаться сильная жара с показателями +32…+39°C.
Ливни, град и шквалы: где ждать непогоду
Первым под удар атмосферного фронта попадет западный регион, где ожидаются грозы.
Впрочем, уже к вечеру 7 августа зона осадков расширится. В западных областях, в Винницкой области и местами в северных регионах возможны сильные ливни, град и шквалистый ветер.
Погода в Киеве
В столице 7 августа большую часть суток сохранится жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +33…+34 °C. Впрочем, к вечеру погода стремительно изменится: в Киеве пройдет дождь с грозой, возможны сильные ливни и шквал.
Когда отступит жара
Улучшение ситуации ожидается в ближайшее время:
8 августа жара начнет ощутимо отступать по всей стране, задержавшись только на юге и востоке.
9 августа свежий и комфортный воздух охватит все без исключения области Украины.
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