На Украину вместе с похолоданием надвигается опасная стихия: Диденко назвала даты и регионы

Жара / © ТСН

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В Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Уже в пятницу, 7 августа, холодный атмосферный фронт с запада принесет не только долгожданное понижение температуры, но и опасные метеорологические явления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз температуры: страна разделится пополам

По данным синоптических карт, 7 августа в Украине будет наблюдаться значительный температурный контраст:

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в западных областях жара начнет ослабевать, дневная температура воздуха составит комфортные +24…+29°C .

на остальной территории будет удерживаться сильная жара с показателями +32…+39°C.

Атмосферный фронт подойдет к западным областям Украины / © Наталия Диденко / Facebook

Ливни, град и шквалы: где ждать непогоду

Первым под удар атмосферного фронта попадет западный регион, где ожидаются грозы.

Впрочем, уже к вечеру 7 августа зона осадков расширится. В западных областях, в Винницкой области и местами в северных регионах возможны сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Погода в Киеве

В столице 7 августа большую часть суток сохранится жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +33…+34 °C. Впрочем, к вечеру погода стремительно изменится: в Киеве пройдет дождь с грозой, возможны сильные ливни и шквал.

Прогноз температуры воздуха / © Наталия Диденко / Facebook

Прогноз осадков на 7 августа / © Наталия Диденко / Facebook

Когда отступит жара

Улучшение ситуации ожидается в ближайшее время:

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8 августа жара начнет ощутимо отступать по всей стране, задержавшись только на юге и востоке.

9 августа свежий и комфортный воздух охватит все без исключения области Украины.

Ранее мы писали о том, что жара станет еще более невыносимой: ученые предупредили об усилении Супер Эль-Ниньо.

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