На украинских границах в очередях стоят десятки авто: где самые большие пробки

Очередей нет только на границе с Молдовой.

Сегодня, 30 ноября, перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины образовались очереди. Больше всего авто стоят в пробках на выезд в Польшу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Больше всего авто скопилось на украинско-польской границе в таких пунктах пропуска:

"Устилуг" – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 20 л/а, 0 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Также очереди зафиксированы на границе с другими соседними странами, кроме Молдовы.

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 25 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можна узнать здесь.

Задержание уклонистов на границе

В пункте пропуска "Шегини" пограничники задержали двух мужчин, планировавших незаконно выехать из Украины.

Как известно, в начале полномасштабной войны России против Украины мужчинам призывного возраста, отвечающим определенным критериям, запрещен выезд за границу во время действия военного положения в Украине. Однако не все это соблюдают и каждый раз придумывают новые схемы побега из Украины.

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