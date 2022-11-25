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На украинских границах в очередях стоят десятки авто: на каких пунктах пропуска самые большие пробки

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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12к
Время на прочтение
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На украинских границах в очередях стоят десятки авто: на каких пунктах пропуска самые большие пробки

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Очередей нет только на границе с Молдовой.

Сегодня, 25 ноября, перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины образовались очереди. Больше всего автомобилей скопилось на выезд в Польшу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Больше всего машин на украинско-польской границе стоят в следующих пунктах пропуска:

  • "Устилуг" – 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 90 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Также очереди зафиксированы на границе с другими соседними странами, кроме Молдовы.

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Порубное" – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Украина строит стену на границе с Беларусью

Напомним, Украина продолжает строить стену на границе с Беларусью. В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях.

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Дата публикации
Просмотры
12к
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