На украинских границах в очередях стоят десятки авто: на каких пунктах пропуска самые большие пробки

Очередей нет только на границе с Молдовой.
Сегодня, 25 ноября, перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины образовались очереди. Больше всего автомобилей скопилось на выезд в Польшу.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Больше всего машин на украинско-польской границе стоят в следующих пунктах пропуска:
- "Устилуг" – 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 90 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Также очереди зафиксированы на границе с другими соседними странами, кроме Молдовы.
Словацкая Республика:
- "Ужгород" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Порубное" – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Украина строит стену на границе с Беларусью
Напомним, Украина продолжает строить стену на границе с Беларусью. В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях.
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