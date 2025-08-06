На украинских рынках стремительно дешевеет сезонный продукт – цены в магазинах

Сливы / © pixabay.com

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Стоимость слив в Украине продолжает стремительно снижаться уже пятую неделю подряд. Основная причина такого падения цен – избыток предложения на фоне низкого спроса со стороны потребителей.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на сегодняшний день цены на сливу колеблются в пределах 15–40 грн за килограмм (то есть $0,36–0,96), в зависимости от сорта, качества продукции и объемов партий. В среднем это на 29% дешевле, чем в конце прошлой недели.

На рынке отмечают, что царящая в Украине в последнее время жаркая и солнечная погода ускоряет созревание плодов, что лишь усиливает объемы поступления слив на рынок. В то же время, высокие температуры негативно влияют на качество урожая, что дополнительно давит на уровень отпускных цен.

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Несмотря на заметное удешевление за последние недели, сегодняшние цены на сливы все еще в среднем на 50% выше, чем были на этот же период прошлого года. Однако фермеры признают, что если ситуация с перенасыщением рынка не изменится, снижение стоимости может продолжиться.

Сколько стоит слива в супермаркетах

Цены в крупных торговых сетях заметно отличаются от среднерыночных:

В сети Varus килограмм слив стоит 59,90 грн.

В Novus фрукт продается за 49,99 грн/кг – это уже со скидкой.

В Сильпо стартовая цена составляет от 50 грн за килограмм.

Такой разрыв между оптовыми и розничными ценами объясняется логистическими затратами, упаковкой, хранением, а также наценкой сетей.

Напомним, что в Украине арбузы подешевели почти на треть. Продавцы уже фиксируют новый пик спроса.