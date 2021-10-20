На украинско-молдавской границе нашли "спиртопровод": он вел в частный дом

На украинско-молдавской границе нашли "спиртопровод": он вел в частный дом

Длина трубопровода — 2 километра.

На украинско-молдавской границе обнаружили нелегальный "спиртопровод", который проходил под водохранилищем и вел к частному дому в Одесской области.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Правоохранители обнаружили на мели Кучурганского водохранилища трубопровод, который пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в с. Павловка Раздельнянского района Одесской области. Его общая протяженность — 2 километра.

По данным пограничников, вероятно этот трубопровод планировали использовать контрабандисты для нелегальной переправки спирта. Во время проверки частного дома правоохранители обнаружили две пустые емкости объемом по 2000 л. каждая для возможного хранения незаконно переправленной жидкости.

Незаконный трубопровод демонтировали. Продолжается следствие.

Напомним, в Польше задержали украинца, который перевозил 27 нелегальных мигрантов.

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