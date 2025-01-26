На украинско-молдавской границе заметили интересных нарушителей

Особое внимание привлек лесной кот, который с полным безразличием относился к наблюдению техники и людей.

Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда во время мониторинга территории в очередной раз заметили необычных "нарушителей". Камеры зафиксировали рыжую лису, зайцев и редкого для Украины дикого европейского лесного кота.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Особое внимание привлек лесной кот, который с полным безразличием относился к наблюдению техники и людей. Его уверенность лишь подчеркнула "королевский" статус этого редкого пушистого обитателя природы.

В объектив ГНСУ попала рыжая лиса

Пограничники, ежедневно занимающиеся охраной государственного корлона, отмечают, что такие моменты напоминают о богатстве и красоте дикой природы, которая нас окружает.

На украино-молдавской границе увидели зайцев.

Напомним, в Киеве на платформе онлайн объявлений появилось объявление о продаже котенка уникальной породы Двельф. За эту экзотическую бесшерстную кошку просят 4500 Евро (примерно 198 тысяч гривен).