На украинско-польской границе не пропускают грузовики и автобусы: что произошло

Специалисты работают над решением проблемы.
На украинско-польской границе временно приостановили оформление грузовиков и автобусов. Дело в том, что возникли из-за сбоев в работе системы "Шлях".
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
"К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы "Шлях" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами. Поэтому оформление водителей грузовиков и автобусов на границе временно не будет осуществляться", — говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что специалисты Укртрансбезопасности работают над решением проблемы.
Напомним, по состоянию на утро 24 декабря на украинских границах возникли очереди из автомобилей и автобусов. Наибольшие скопления в пунктах пропуска с Польшей. В частности, на "Рава-Русской" было 200 авто и 20 автобусов, на "Шегине" — 150 авто и 18 автобусов.
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