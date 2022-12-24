На украинско-польской границе не пропускают грузовики и автобусы: что произошло

На украинско-польской границе временно приостановили оформление грузовиков и автобусов. Дело в том, что возникли из-за сбоев в работе системы "Шлях".

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы "Шлях" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами. Поэтому оформление водителей грузовиков и автобусов на границе временно не будет осуществляться", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что специалисты Укртрансбезопасности работают над решением проблемы.

Напомним, по состоянию на утро 24 декабря на украинских границах возникли очереди из автомобилей и автобусов. Наибольшие скопления в пунктах пропуска с Польшей. В частности, на "Рава-Русской" было 200 авто и 20 автобусов, на "Шегине" — 150 авто и 18 автобусов.

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