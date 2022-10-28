На украинско-польской границе образовались очереди из десятков машин: на каких ПП самые большие пробки

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе на протяжение минувших суток и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.

За сутки 27 октября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 72 тысячи человек и 21 тысяча транспортных средств. Сегодня, 28 октября, в очередях на украино-польской границе стоят десятки машин.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 38 тысяч человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись 34 тысячи человек, 31 тысяча из них – граждане Украины.

За этот период был оформлен 91 грузовик с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 28 октября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 40 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 90 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Украинцы за границей

Украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения России выехали за границу, призывают по возможности не возвращаться на Родину в зимний период. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объяснила, что сети могут не выдержать, если все граждане вернутся домой.

Как известно, после массированных атак РФ на объекты критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением является сложной.

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