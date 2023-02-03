На украинско-польской границе поймали волынянина, пытавшегося попасть в соседнюю страну

Цель нелегального пересечения молодой человек не сообщил.

На украинско-польской границе пограничники задержали 25-летнего жителя Волыни. Молодой человек пешком пытался попасть в соседнюю Польшу.

Об этом сообщила "Общественному" пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

По ее словам, мужчину задержали в нескольких сотнях метров до границы — в зоне ответственности пограничного наряда отдела "Морозовичи". Волынин не смог объяснить пограничникам, с какой целью собирался незаконно попасть в другую страну.

На задержанного составили админпротокол. За попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит штраф или админарест. Решение по делу было принято судом.

Напомним, 27 января пограничники отдела "Вилок", что на границе с Венгрией задержала притворявшегося женщину уклоняющегося. Вместе с ним остановили еще двух человек.

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