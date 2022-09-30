На украинско-польской границе в очередях стоят сотни авто: на каких ПП самые большие пробки

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за прошедшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.

За сутки 29 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 67 тысяч человек и 17 тысяч транспортных средств. Сегодня, 30 сентября, самые большие очереди образовались на границе с Польшей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 37 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекла границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки вернулись 30 тысяч человек, более 27 тысяч из них – украинцы.

За этот период было оформлено 75 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 30 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 95 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 45 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 100 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 л/а, 0 автобусов, 170 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 7 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 40 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 15 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов.

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