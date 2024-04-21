На украинско-польской границе замедлено движение грузовых автомобилей: детали

На украинско-польской границе движение грузовых автомобилей замедлено. Это связано с тем, что произошел сбой системы таможенной службы Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, на границе Польши и Украины замедлено движение грузовых автомобилей. Произошло это из-за сбоя польской таможенной системы. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет производиться.

"Ориентировочно ритмичный пропуск грузовиков будет возобновлен в 08:00 22 апреля. Движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке. Просим перевозчиков и водителей учесть эту информацию", — подчеркнули в ГНСУ.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" частично возобновят пропуск грузовиков через границу с Польшей.

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