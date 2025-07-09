На украинско-польской границе временно ограничат пропуск автобусов на украинско-польской границе

КПП / © facebook.com/serhiy.derkach

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Начиная с 10 июля, из-за чрезмерного потока транспорта на границе«Шегини — Медика» будут пропускать исключительно регулярные автобусные рейсы для оптимизации работы пункта пропуска.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в Facebook

«Последние недели на пункте пропуска „Шегини — Медика“ — пиковые очереди. Люди вынуждены ждать в автобусах до 10 часов. Причина — сезонная нагрузка и реконструкция пункта пропуска. Именно поэтому с 10 июля на „Шегини — Медика“ для выезда за границу в системе „еЧерга“ смогут зарегистрироваться только регулярные автобусы», — написал он.

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Чтобы снизить нагрузку, нерегулярные маршруты предлагается перенаправлять через новый пункт пропуска «Нижанковичи — Мальховичи», который открыли в конце прошлого года. Пропускная способность этого пункта составляет 50 автобусов в сутки, при том что в течение июня там оформили только 80 транспортных средств. Указанная мера является временной и будет действовать только на выезд из Украины, на въезд никаких изменений нет.

«Нерегулярные перевозчики, кроме „Нижанковичей“, могут зарегистрироваться и на другие пункты пропуска. Но призываю рассматривать именно эту опцию», — сообщил заместитель министра.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье из-за сложных погодных условий приостановили работу пункта пропуска «Дзвонковое»