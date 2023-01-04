На украинско-румынской границе открыли новый пункт пропуска

На Закарпатье открыли еще один пункт пропуска на украинской границе с Румынией. Он должен помочь упорядочить международное железнодорожное сообщение.

Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

Речь идет о пункте контроля "Рахов".

Так, на базе железнодорожной станции в Рахове заработал пункт контроля через государственную границу для граждан, следующих в или с Румынии на поезде. Пункт пропуска будет работать круглосуточно.

"Открыто, с целью упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения "Деловое", на территории железнодорожной станции Рахов международный пункт контроля через государственную границу "Рахов" для железнодорожного пассажирского сообщения с временным (на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены) режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Начало работы пункта пропуска Рахов облегчит пересечение границы для украинцев и поможет разгрузить другие железнодорожные пропускные пункты.

Напомним, в среду, 4 января, на западных границах Украины в очередях стоят десятки автомобилей. Очереди образовались на пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.

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