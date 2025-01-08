На украинско-румынской границе приостановят пропуск транспорта: в чем причина

С 10 января на украинско-румынской границе на КПП "Солотвино — Сигету-Мармации" будут приостанавливать оформление транспорта с понедельника по пятницу с 9:30 до 15:00.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

"Указанные мероприятия проводятся в связи с реконструкцией моста через реку Тиса. Ожидается, что ремонтные работы продлятся в течение 50 дней", — говорится в сообщении.

Пешеходное сообщение на КПП "Солотвино – Сигету-Мармации" не будет остановлено.

Напомним, во время незаконной переправы через Тису в Румынию погибли двое мужчин, еще один скрылся. Организаторам переправы объявили подозрение.

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