На украинско-румынской границе ограничено движение транспорта: какая причина

Со 2 декабря 2025 года в пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» введены временные ограничения для автомобильного транспорта. В рабочие дни, с понедельника по пятницу, оформление транспортных средств будет приостанавливаться с 09:00 до 16:00. Пешеходы могут пересекать границу в обычном режиме без каких-либо ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram

Причиной временного блокирования движения является реконструкция моста через реку Тиса, который является ключевым элементом транспортной инфраструктуры на этом направлении. По предварительным оценкам, работы продлятся примерно 22 дня, до полного завершения ремонтных работ.

Ответственные службы призывают водителей учитывать новые условия при планировании поездок и, по возможности, использовать другие пункты пропуска во избежание очередей и задержек.

Представители таможенного и пограничного контроля отмечают, что ограничения касаются только оформления автомобилей и грузового транспорта. Пассажирские автобусы и легковые автомобили также будут подпадать под действие ограничений в указанное время.

Пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» является одним из основных транспортных коридоров между Украиной и Румынией. Временные меры безопасности направлены на обеспечение беспрепятственного проведения ремонтных работ и обеспечения стабильности движения после их завершения.

