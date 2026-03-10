ТСН в социальных сетях

Украина
158
1 мин

На украинско-венгерской границе временно остановят работу КПП: названы даты и причина

Пересечение границы через КПП Косино — Барабаш на украинско-венгерской границе временно приостановят.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Пункт пропуска

Пункт пропуска / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Закарпатской области на украинско-венгерской границе временно остановят оформление граждан и транспорта через пункт пропуска «Косино — Барабаш». Ограничения будут действовать в течение двух дней из-за проведения технических работ.

Об этом сообщила Закарпатская таможня со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

В частности, 10 и 11 марта с 13:00 до 17:00 на территории пункта пропуска будут выполнять монтажные работы по подключению к электросети новых модулей, которые установили для работы сотрудников таможенной и пограничной служб. На это время оформление и пропуск граждан и транспортных средств в обоих направлениях будет приостановлено.

В таможне призвали граждан, которые планируют пересечение границы, заранее учесть эти ограничения и, по возможности, воспользоваться другими пунктами пропуска. Речь идет, в частности, о КПП «Вилок — Тисабеч», «Великая Паладь — Нодьгодош» и «Астей — Берегшурань».

Стоит отметить, что в ГПСУ отметили, что на время установки модулей пропуск лиц и транспортных средств может быть замедлен.

Напомним, ранее из-за похищения семерых украинцев и кражи имущества госбанка МИД Украины настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от визитов в Венгрию. Дипломаты предупреждают о произволе местных властей.

