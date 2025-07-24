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- Украина
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На украинском судне в устье Дуная произошел взрыв: есть погибшие и травмированные
Судно, на котором произошел взрыв, выполняло плановые работы.
Накануне вечером 23 июля на украинском судне-земснаряде в устье Быстрое Дуная произошел взрыв. Погибли трое работников, ранены.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации морских портов Украины.
"Судно находилось на устье "Быстро" для проведения плановых работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников. Другие члены экипажа находятся в больнице. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают соответствующие службы.
В настоящее время морской подходный канал устье Быстро временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона осуществляется Сулинским каналом.
Заметим, устье Быстрое в дельте Дуная – один из путей экспорта украинской продукции морским коридором. Недавно Украина начала работу по увеличению глубины устья, чтобы увеличить экспорт из морских портов.
Как сообщалось, в Черном море задержали судно "теневого флота" России, который Кремль использует для продаж в третьи страны награбленного украинского зерна. Как установили украинские следователи, в конце 2024 сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тысяч тонн пшеницы, которую россияне похитили на временно оккупированной территории юга Украины.