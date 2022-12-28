На украинской границе стоят сотни авто и десятки пешеходов: где самые большие очереди

Очередь не зафиксирована только на границах с Венгрией, Румынией и Молдовой.

Сегодня, 28 декабря, на западных границах Украины в очередях стоят сотни автомобилей и десятки пешеходов. Очереди образовались на пунктах пропуска с Польшей и Словакией.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксировано в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 110 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 30 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 60 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – 70 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

В то же время на границах с Венгрией, Румынией и Молдовой очереди не зафиксированы.

Информацию о состоянии очередей на пунктах пропуска на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Украинцы за границей

С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.

7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.

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