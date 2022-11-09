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На украинской границе в очередях стоят десятки авто: на каких пунктах пропуска самые большие тягучки

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
662
Время на прочтение
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На украинской границе в очередях стоят десятки авто: на каких пунктах пропуска самые большие тягучки

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На западной границе Украины наблюдаются очереди в пунктах пропуска.

Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 12:00 на границах с соседними государствами, на выезде из Украины, образовались очереди из десятков авто.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Больше всего машин стоят на украинско-польской границе в следующих пунктах пропуска:

  • "Устилуг" – 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 40 л/а, 0 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Также очереди зафиксированы на границе со Словакией. На ПП "Ужгород" стоят 10 легковых автомобилей.

На границе с Венгрией в очередях стоят 3 автобуса, а на границе с Румынией в тягучках стоят 25 легговых автомобилей в пункте пропуска "Порубное".

Напомним, на границе с Венгрией временно прекратил работу один из пунктов пропуска.

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Дата публикации
Просмотры
662
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