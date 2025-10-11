На Украину двигаются две волны сильного похолодания: синоптик назвал даты

Белка. / © Pexels

Реклама

В этом году октябрь большинства областей Украины начался с неустойчивой погоды: сильно колебалась температура, а местами осадки в несколько раз превысили месячную норму. Далее украинцев ждет существенное похолодание с заморозками.

Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в комментарии " Телеграфу ".

По его словам, над Украиной прогнозируется устойчивое развитие северо-западных воздушных потоков. Именно поэтому произойдет постепенное понижение температуры воздуха, осадки и порывистый ветер.

Реклама

Начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, в большинстве областей ночью температура снизится до +2-8°С, днем обещают от +6°С до +13°С.

В течение 15-17 октября в северных, восточных областях, а также в Карпатском регионе местами ночью температура воздуха может снижаться до 0…-3°С.

По данным синоптика, уже 18 октября прогнозируется незначительное кратковременное потепление на три-пять градусов ночью и днем.

Впрочем, с 20 октября придет новая порция холодов с северо-запада Европы. В Украине температура снова начнет снижаться.

Реклама

Количество осадков во второй декаде ожидается в пределах нормы. Дождливая погода в большинстве областей будет наблюдаться 11, 13, 18 и 20 октября.

"В целом ожидаемые погодные условия будут соответствовать сезону без рекордных или стихийных случаев. Поэтому следует одеваться за погодой и следить за свежими прогнозами от официальных источников", - подчеркнул Кибальчич.

Напомним, по данным MkWeather, зима в Украине будет рекордно прохладной. В частности, прогнозируют сильные морозы и много снега. По прогнозу, начало зимы будет относительно мягким с периодическими осадками. Январь – переходный месяц, когда придет похолодание. Январь и февраль могут принести сильные арктические морозы, снегопады и устойчивый снежный покров.