На Украину движет опасность и новый "маневр" от погоды: синоптики предупредили, когда снова ударит жара

Погода в Украине 13 августа / © pexels.com

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В ближайшие дни жителей большинства регионов Украины ожидает умеренно теплая и сухая погода. Благоприятные метеоусловия обусловлены поступлением свежего воздуха, который пришел на смену холодному атмосферному фронту.

Об этом рассказали синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Погода в Украине: с воскресенья вернется сильная жара

По словам синоптика Наталки Диденко, воздушная масса, зашедшая в украинский атмосферный фронт, будет радовать украинцев в течение всей недели. В частности, с 13 августа и по субботу включительно дневная температура воздуха будет оставаться в комфортном пределе +22…+26 °C.

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Температурный скачок ожидается уже с воскресенья-понедельника, когда в страну снова вернется жара. В то же время эксперт отмечает, что ночи уже ощутимо августовские, и будут приятно прохладными.

Дождей в ближайшее время не прогнозируется из-за антициклона, который будет долго зависать над Украиной. В Киеве с 13 августа до конца недели будет сухо и солнечно с температурой +22…+25 °C. В воскресенье в столице столбики термометров поднимутся до +28 °C, а с понедельника полноценно восстановится жаркая погода.

Подробный прогноз Укргидрометцентра на 13 августа

По данным Укргидрометцентра, 13 августа в Украине ожидаются приятные погодные условия без осадков: в большинстве областей будет светить солнце, лишь изредка будет появляться переменная облачность. Температурный режим будет оставаться комфортным, однако ночью уже будет четко ощущаться свежее дыхание приближения осени.

В западных областях ночью температура снизится до +11…+14°C, на Закарпатье ожидается +15…+17°C. Днем воздух разогреется до +20…+23 °C, а на Закарпатье будет наблюдаться самая теплая погода в регионе — до +25…+27 °C.

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В северных областях ночью 13 августа ожидается +12…+14°C, в Киевской области местами +14…+16°C. Дневная температура будет колебаться в пределах +19…+23 °C. В Киеве ожидается +14…+16°C ночью и +21…+23°C днем.

В центральных областях ночью 13 августа столбики термометров покажут +11…+16 °C, а днем воздух прогреется до +19…+25 °C.

На востоке страны ночные температуры составят +13…+18 °C. Днем ожидается от +19…+21 °C в Сумской и Харьковской областях и до +21…+24 °C в Донецкой и Луганской областях.

На юге и в Крыму ночью будет очень тепло — от +17 до +22 °C. Днем столбики термометров достигнут +23…+26 °C.

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© Укргидрометцентр

Пожарная опасность 13 августа

Несмотря на умеренные температуры 13 августа по всей стране, синоптики предупреждают о высоких рисках пожаров на открытых территориях. 13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Безопасная ситуация будет наблюдаться только в Донецкой и Луганской областях.

© Укргидрометцентр

Европу всколыхнет аномальная зима

Напомним, в тропической зоне развивается позитивный Диполь Индийского океана, характеризующийся существенной разницей температур между более теплым западом и более холодным востоком.

Это создает глобальную атмосферную циркуляцию с избытком осадков на западе и дефицитом на востоке. Феномен действует синхронно с мощным супер-Эль-Ниньо в Тихом океане, где температура поверхности превышает норму на 4–5 °C, а подводные аномалии превышают 8 °C.

Взаимодействие двух океанических аномалий существенно изменит высотные атмосферные течения и траектории штормов в северном полушарии. По данным Libertatea и европейских метеорологов, усиление этих процессов в течение осени и начале зимы приведет к тому, что предстоящая зима в большинстве стран Европы будет значительно теплее нормы из-за активных волн теплого и влажного атлантического воздуха.

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