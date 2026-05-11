На Украину надвигается непогода: где и когда объявлено штормовое предупреждение

Ветер / © Associated Press

Во вторник, 12 мая, в ряде областей Украины будут усложненные погодные условия. Одни регионы накроют грозы, а в других — высокая пожарная опасность.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди и грозы в Украине

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях. По их прогнозам, днем 12 мая на правобережной части Украины и в Киевской области ожидаются грозы, местами шквалы — 15–20 м/с.

Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

Пожарная опасность

В то же время 12–13 мая в Харьковской, а 13–14 мая в Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идут не только грозы, но и похолодание. Хотя 12 мая в ряде областей будут осадки, но температура воздуха днем составит +20–24°. Впрочем, уже в среду, 13 мая, в большинстве регионов ощутимо похолодает.

По данным Укргидрометцентра, в Украине облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15–20 м/с. На остальной территории без осадков. Температура ночью 8–13°, днем 18–23°. На крайнем западе страны — 12–17°.

