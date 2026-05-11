На Украину надвигается непогода: где и когда объявлено штормовое предупреждение
В течение 12 мая одни регионы накроют грозы, в других объявлена пожарная опасность.
Во вторник, 12 мая, в ряде областей Украины будут усложненные погодные условия. Одни регионы накроют грозы, а в других — высокая пожарная опасность.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Дожди и грозы в Украине
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях. По их прогнозам, днем 12 мая на правобережной части Украины и в Киевской области ожидаются грозы, местами шквалы — 15–20 м/с.
Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Пожарная опасность
В то же время 12–13 мая в Харьковской, а 13–14 мая в Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идут не только грозы, но и похолодание. Хотя 12 мая в ряде областей будут осадки, но температура воздуха днем составит +20–24°. Впрочем, уже в среду, 13 мая, в большинстве регионов ощутимо похолодает.
По данным Укргидрометцентра, в Украине облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15–20 м/с. На остальной территории без осадков. Температура ночью 8–13°, днем 18–23°. На крайнем западе страны — 12–17°.