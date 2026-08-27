Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погодных условий с дождями и грозами, однако в конце недели антициклон вновь принесет солнечную и тёплую погоду.

В частности, об изменении погоды сообщает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, 27 августа из-за влияния высотного циклона сохранится дождливая погода с грозами, а дневная температура составит +18…+23 градуса тепла. Улучшение синоптической ситуации ожидается днём 28 августа: антициклон «Steffen» вернёт солнечную и сухую погоду с потеплением до +22…+27 градусов тепла.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду по всей стране 27 августа.

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«В Украине, за исключением северной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с², — сообщают синоптики.

Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла.

Погода в Украине 27 августа / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи напоминают, что во многих областях страны 27 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 27 августа.

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