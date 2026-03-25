ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1169
Время на прочтение
1 мин

На Украину идет похолодание: синоптик предупредила, когда ожидать сюрпризов от погоды

Синоптик Наталья Диденко предупредила о новых погодных сюрпризах уже вскоре.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Похолодание

Похолодание / © Associated Press

В Украине в четверг, 26 марта, будет преобладать комфортная весенняя погода. Как ожидается, температура воздуха днем составит +12…+17 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Температура воздуха днем составит +12…+17 градусов. Осадки маловероятны. Небольшие дожди возможны лишь на Луганщине и в прикарпатских регионах. На остальной территории страны сохранится сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве в этот день также будет тепло и без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

«В конце марта-начале апреля влажной погоды в Украине станет больше, тепла станет меньше, ожидается похолодание», — отметила синоптик.

Напомним, ранее синоптики в Украине резко изменится погода: синоптики предупреждают о приближении холодного фронта из Гренландии и ночных заморозках.

Дата публикации
Количество просмотров
1169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie