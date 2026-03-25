На Украину идет похолодание: синоптик предупредила, когда ожидать сюрпризов от погоды
Синоптик Наталья Диденко предупредила о новых погодных сюрпризах уже вскоре.
В Украине в четверг, 26 марта, будет преобладать комфортная весенняя погода. Как ожидается, температура воздуха днем составит +12…+17 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
Температура воздуха днем составит +12…+17 градусов. Осадки маловероятны. Небольшие дожди возможны лишь на Луганщине и в прикарпатских регионах. На остальной территории страны сохранится сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве в этот день также будет тепло и без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов.
«В конце марта-начале апреля влажной погоды в Украине станет больше, тепла станет меньше, ожидается похолодание», — отметила синоптик.
