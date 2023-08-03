На Украину идет жара: ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится уровень пожарной опасности.

С завтрашнего дня, 4 августа, в Украине начинается жара и высокий пожароопасный период.

Об этом предупреждает ГСЧС.

"В большинстве областей устанавливается пожароопасный период", говорят чрезвычайники.

Так, Укргидрометцентр сообщает, что чрезвычайный уровень будет:

4-6 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой областях;

5-6 августа прибавятся Ивано-Франковская и Винницкая области;

6 августа усилится в Сумской, Кировоградской и Харьковской областях.

"Напоминаем: при таких условиях посещение лесных массивов запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не провоцируйте своими действиями возгорание на открытых территориях!" — призывают в ГСЧС.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в пятницу, 4 августа, в Украине усилится жара. Местами температура поднимется до +34°. На западе будет свежее из-за дождливой погоды.

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