На Украину надвигается 30-градусная жара: прогноз погоды на неделю

Столбики термометров поднимутся до +24-30 градусов в пятницу, 16 июня.

Погода в Украине в течение 13-16 июня будет дождливая и с грозами, однако наступит потепление и даже 30-градусная жара.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от "Укргидрометцентра".

Прогноз погоды в Украине на неделю

14 июня в Украине прогнозируется местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Однако это не касается восточных и северо-восточных областей. Умеренные дожди ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье.

Ночная температура воздуха будет +9-16 градусов, а дневная – в западных и северных областях – +15-20 градусов. На остальной территории Украины днем ожидается +21-26 градусов.

"В последующие двое суток в большинстве областей – кратковременные дожди, грозы. Лишь на севере в четверг и на юге страны – без осадков. Температура ночью – 12-18°, днем 14 июня – 20-25°. 15 июня, кроме запада и востока, – 23-28°", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на пятницу, 16 июня.

16 июня в западных и местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории – преимущественно без осадков.

Ночная температура воздуха будет +11-17 градусов, на юге страны – до +20 градусов. А днем воздух прогреется до +24-30 градусов, в западных областях – до +20-26 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление в Украине начнется с 14 июня.

Отметим, с 12 июня на следующие несколько дней в ряде регионов Украины синоптики объявили о пожарной опасности в лесах. Речь идет о большинстве центральных областей и нескольких районах на севере и юге.

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