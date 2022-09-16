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На Украину надвигается активный циклон: синоптики предупредили о дождях и снеге

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На Украину надвигается активный циклон: синоптики предупредили о дождях и снеге

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Украине 18 сентября ожидается усложнение погодных условий.

Синоптики предупреждают о дождях, ветре и снеге в Карпатах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

"В связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях сильные дожди, количество осадков 20-30 мм (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм (II уровень опасности, оранжевый). На высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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