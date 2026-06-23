На Украину надвигается аномальная жара: там столбики термометра поднимутся до +36

Жара в Украине / © Associated Press

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Погода в Украине в конце июня и в начале июля будет переменчивой. После серии кратковременных дождей и гроз в страну начнёт поступать жаркий воздух из Западной и Центральной Европы. В отдельных регионах температура может подняться до +36 градусов.

Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии NV.

По словам специалиста, в ближайшие дни по территории Украины будет постепенно проходить атмосферный фронт. Именно он станет причиной осадков в различных регионах страны.

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«Он будет проявлять разную активность в разных районах и вызывать типичные летние кратковременные дожди. Они будут проходить с таким разнообразным распределением по датам, территории и интенсивности», — отметил Семилит.

Синоптик отметил, что осадки будут выпадать преимущественно в дневное время. Уже 23 июня грозовые дожди охватят почти всю территорию страны, за исключением северных и северо-восточных областей. Местами возможны град и порывы ветра до 15–20 м/с. Больше всего дождей прогнозируют в Закарпатье и Прикарпатье.

Нестабильная погода с кратковременными осадками сохранится и в дальнейшем. 24 июня дожди ожидаются на юге, 25 июня — преимущественно в левобережных областях, 26 июня — почти по всей стране, кроме запада, а 27 июня — на востоке и юго-востоке.

В конце недели погодные условия начнут меняться. С запада в Украину будет надвигаться область повышенного атмосферного давления, что будет способствовать повышению температуры воздуха.

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23 июня температура воздуха на востоке, юге и местами в центре страны поднимется до +32 градусов. В то же время 25 июня на востоке прогнозируется временное понижение температуры до +20…+25 градусов.

Несмотря на дожди в отдельных областях, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В выходные дневная температура составит +22…+29 градусов. На западе страны и в Одесской области воздух прогреется до +31…+34 градусов, тогда как на востоке ожидается +19…+25. При этом осадки в этот период прекратятся.

В период с 28 июня по 2 июля днём по стране прогнозируется +26…+33 градуса, а в Закарпатье местами температура может достигать +36. Ночью ожидается +15…+22 градуса.

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Как пояснил синоптик Иван Семилит, в настоящее время над Европой сохраняется мощный малоподвижный антициклон, который аккумулирует тёплый воздух и частично распространяет его на территорию Украины. В то же время восточные регионы остаются под влиянием области пониженного атмосферного давления, из-за чего там сохраняется более прохладный воздух.

В Киеве и области в течение недели будет преобладать сухая погода. Только днём 26 июня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, днем — +26…+28. При этом 25 июня будет на несколько градусов прохладнее.

По данным Укргидрометцентра, уже 30 июня в столице температура воздуха может подняться до +36 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что аномальная жара, от которой страдает Западная Европа, не распространится на Украину. В ближайшие дни в стране будет сохраняться нормальная для середины лета температура воздуха.

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