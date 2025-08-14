- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 346
- Время на прочтение
- 1 мин
На Украину надвигается антициклон Julia: что он принесет
В Украине в пятницу, 15 августа, повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов.
На страну надвигается антициклон Julia — 15 августа он уже будет в Украине.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
«15 августа — антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов», — пишет она.
Диденко обращает внимание, что +30 градусов будет — только на Закарпатье и в Крыму!
Синоптик добавила, что жара еще обещает прийти, но пока — температурный комфорт.
По прогнозу Диденко, в Киеве 15 августа без осадков, около +25 градусов.
Ранее синоптик Наталья Голеня рассказала, когда Украину накроет новая волна жары.