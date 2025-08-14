ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
346
Время на прочтение
1 мин

На Украину надвигается антициклон Julia: что он принесет

В Украине в пятницу, 15 августа, повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Погода в Украине

Погода в Украине / © Pixabay

На страну надвигается антициклон Julia — 15 августа он уже будет в Украине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

«15 августа — антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов», — пишет она.

Диденко обращает внимание, что +30 градусов будет — только на Закарпатье и в Крыму!

Синоптик добавила, что жара еще обещает прийти, но пока — температурный комфорт.

По прогнозу Диденко, в Киеве 15 августа без осадков, около +25 градусов.

Ранее синоптик Наталья Голеня рассказала, когда Украину накроет новая волна жары.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie