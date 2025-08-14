На Украину надвигается антициклон Julia: что он принесет

Погода в Украине / © Pixabay

На страну надвигается антициклон Julia — 15 августа он уже будет в Украине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

«15 августа — антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов», — пишет она.

Диденко обращает внимание, что +30 градусов будет — только на Закарпатье и в Крыму!

Синоптик добавила, что жара еще обещает прийти, но пока — температурный комфорт.

По прогнозу Диденко, в Киеве 15 августа без осадков, около +25 градусов.

Ранее синоптик Наталья Голеня рассказала, когда Украину накроет новая волна жары.